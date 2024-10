Renner reageert op plots en verrassend vertrek bij Soudal Quick-Step: "Een jaar van grote verandering in positieve zin"

Eén van de vertrekkers bij Soudal Quick-Step denkt dat hij een positieve stap voorwaarts kan zetten. Zo omschrijft Gianni Moscon de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Het is eigenlijk een verrassing dat het verblijf van Moscon bij Soudal Quick-Step beperkt is gebleven tot één jaar. Patrick Lefevere kondigde al quasi zijn contractverlenging aan, maar Moscon wilde op dat moment niet bijtekenen door de geruchten rond Evenepoel. Lefevere vertelde achteraf dat Moscon wellicht dacht dat Evenepoel ging vertrekken.

Zo is Moscon beland bij de ploeg waar Evenepoel niet is naartoe gegaan, Red Bull-BORA-hansgrohe. "Voor mij is dit een jaar van grote verandering in de positieve zin", ziet Moscon het bij Radio Corsa toch als een stap hogerop. "Ik heb de afgelopen dagen een trainingskamp gedaan met de ploeg. Er heerst al een serieuze, professionele sfeer en er wordt goed gewerkt. De ploeg investeert veel in grondige medische controles."

Red Bull wil groeien in het wielrennen

Een bepaald bezoek heeft indruk gemaakt. "We zijn naar het Red Bull Performance Center in Salzburg geweest, waar alle door Red Bull gesponsorde atleten naartoe gaan. Het is duidelijk dat Red Bull in het wielrennen wil groeien zoals het dat in andere sporten gedaan heeft." Goed nieuws voor Moscon, die nog altijd zijn allerbeste niveau nastreeft.

"Ik mis de Gianni Moscon uit Parijs-Roubaix 2021. Je hebt niet enkel met jezelf te maken maar ook met tegenstanders en het niveau is onmiskenbaar gestegen. Om dezelfde positie in het peloton in te nemen als een paar jaar geleden, moet je vandaag tien procent meer vermogen produceren. Ik voelde me dit jaar goed, maar miste nog een tikkeltje door de twee moeilijke jaren die ik doormaakte."

Toppers zijn genadeloos

Bij Soudal Quick-Step kon de Italiaan vooral in de Tour bekoren. "Ik vond mijn niveau in de Tour heel goed, maar je hebt ook met tegenstanders te maken. We moeten genoegen nemen met minder gloriedagen dan vroeger. Bij een directe confrontatie met de grote namen staat de rest niet op de foto. We moeten er iets anders op vinden."