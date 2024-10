Wout van Aert legt uit waarom hij de goedkeuring van zoontje Georges moet vergeten

Georges van Aert is al een jongen met een stevige mening, zo blijkt. Zijn vader Wout van Aert komt met een grappig verhaal.

Ondertussen is het wel bekend dat Wout als Eekhoorn heeft meegedaan aan The Masked Singer. U kon al lezen dat Eekhoorn niet het favoriete figuurtje was van zoontje Georges. In de online reeks Behind The Mask op VTM GO ging Wout van Aert er nog verder op in. Aan liefde voor dieren is er nochtans geen gebrek ten huize Van Aert.

"Mijn oudste zoon is een fan van dieren", zegt Wout van Aert over Georges. "Hij begint veel meer diertjes te herkennen." Ze hebben bij het gezin Van Aert ook een paar opvallende exemplaren in de tuin rondlopen. Dat helpt ook. "Zijn lievelingsdier is waarschijnlijk een geitje of een ezel, omdat we die zelf thuis in de tuin hebben staan."

Georges niet blij met zangprestatie Wout

Georges heeft ook naar The Masked Singer gekeken, maar is dus geen fan van Eekhoorn. "Georges heeft nu wel de leeftijd waarop hij ook al eens graag naar tv kijkt. Als hij Eekhoorn zag, zei hij al vaak: oh neen. Hij vindt een eekhoorn cool, maar was blijkbaar niet zo gelukkig met mijn zangprestatie", moet vader Wout concluderen.

"Het is zelfs zo dat ik soms op Instagram ging om de theorieën te lezen waarom ik wel of niet Eekhoorn zou kunnen zijn. Als er dan een filmpje met Eekhoorn passeerde, zei Georges: "Niet op duwen, anders begint hij weer te zingen"." En ze zeggen dat de waarheid uit een kindermond komt... Wout van Aert ziet er de humor wel van in.

Georges Van Aert heeft liever zwijgende eekhoorn

"Hij vindt een eekhoorn zeker cool, maar dan moet die wel zwijgen", grapt Wout van Aert over de opvallende mening van zijn zoon.