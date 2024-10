📷 Mathieu van der Poel maakt ook in Spanje opnieuw bijzonder veel indruk

Mathieu van der Poel is opnieuw in Spanje om te trainen en maakt daar ook indruk. De Nederlander liep samen met trainingspartner Freddy Ovett.

Afgelopen weekend nam Mathieu van der Poel nog deel aan het La Nucia Criterium in Spanje. De Nederlandse wereldkampioen gravel blijft de komende tijd ook in Spanje, maar zit daar niet dus niet stil.

Samen met trainingspartner Freddy Ovett liep Van der Poel maandag zo'n tien kilometer in net geen 48 minuten. Voor een renner die van zijn offseason geniet is dat zeker niet slecht. Of is Van der Poel al bezig met zijn opbouw?

Duikt Van der Poel het veld in deze winter?

Dat zou goed nieuws zijn voor de veldritfans, die nog altijd wachten op het programma van de wereldkampioen veldrijden. De vraag is echter of we Mathieu van der Poel deze winter wel het veld zal induiken.

Na het WK in Tabor stelde Van der Poel al dat hij erover nadacht om eens een winter over te slaan. Bij het Spaanse AS verkondigde Van der Poel afgelopen weekend dat er nog altijd geen beslissing is genomen.

Of we de regenboogtrui deze winter dus in het veld zien, blijft dus giswerk. Ook over concurrent Wout van Aert is er nog altijd geen duidelijkheid over zijn programma voor deze winter.