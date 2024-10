Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Tour van 2025 lijkt niet in zijn voordeel te zijn

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dinsdag presenteert ASO het parcours van de Tour de France. Zal Remco Evenepoel zijn hartje kunnen ophalen of wordt het opnieuw een Tour met weinig kilometers tegen de klok?

De eerste drie ritten van de Tour de France 2025 zijn al bijna een jaar bekend. De Grand Départ is voor Rijsel op 5 juli, in een massasprint zal voor de eerste gele trui gestreden worden. Over de rest van de Tour zijn er veel geruchten, zoals op Velowire.

Op dag vijf zou er een tijdrit van zo'n 20 kilometer of een ploegentrijdrit op het programma staan. Rit 7 zou dan weer eindigen op de Mûr-de-Bretagne, waar Mathieu van der Poel in 2021 zijn enige ritzege boekte in de Tour en geel pakte.

In de Pyreneeën zouden de renners in de tweede week een drieluik krijgen met Hautacam, Superbagnères en een klimtijdrit naar Peyragudes. Tijdens het weekend zou er gesprint worden in Carcassonne en Montpellier.

Weinig tijdritkilometers voor Evenepoel?

In de Alpen zou de Mont Ventoux voor het eerst sinds 2021 nog eens beklommen worden. De koninginnenrit zou richting La Plagne gaan, met ook nog een tijdrit op de laatste vrijdag of zaterdag. Afsluiten wordt er weer in Parijs gedaan.

Dit jaar stonden er 59 individuele tijdritkilometers op het programma, dat lijken er in 2025 minder te worden. Wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel zal wellicht nog meer bergop het verschil moeten maken.