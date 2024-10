Urska Zigart onthult de invloed van haar relatie met Tadej Pogacar op haar eigen wielercarrière

Tadej Pogacar en Urska Zigart zijn allebei profrenner. En dat brengt wel wat opofferingen met zich mee voor de carrière van Zigart.

In tegenstelling tot Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel is de vriendin van Tadej Pogacar ook profrenster. De voorbije vier jaar reed Urska Zigart voor Liv AlUla Jayco, de komende twee jaar voor AG Insurance-Soudal.

Dat zowel Pogacar als Zigart profrenners zijn, zorgt wel voor wat opofferingen. "Ik denk vooral dat Tadej vindt dat ik meer compromissen moet sluiten, maar ik vind dat alleen maar logisch gezien zijn naam en wat hij al allemaal bereikt heeft", zegt Zigart bij Sportal.

Zigart over relatie met Pogacar

"Misschien zou ik sportief meer kunnen bereiken als ik voor de volle honderd procent op mezelf zou kunnen focussen. Maar zonder Tadej zou ik zoveel minder ervaring hebben en had ik ook minder advies en kansen gehad", stelt Zigart.

"Ik zie veel af in zijn wiel op training. En dan douche ik ook nog korter zodat ik eerder voor hem kan koken. Dat zijn kleine dingen en die heb ik graag voor hem over. Maar geloof me, we dragen allebei bij aan onze relatie."

"Hij denkt dat ik veel meer opoffer dan hij, maar dat is echt niet zo. Ik denk dat we beiden moeten zien wat we voor elkaar overhebben. Dat zorgt voor een positieve kijk op onze relatie en het gaat er vooral om een goede balans te vinden."