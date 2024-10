🎥 Mark Cavendish (39) zorgt opnieuw voor mysterie met verrassende uitspraak

Mark Cavendish (39) won dit jaar zijn 35ste etappe in de Tour de France. Toch lijkt hij nog niet aan stoppen te denken.

Sinds 2021, toen nog in het shirt van Deceuninck-Quick Step, had Mark Cavendish niet meer gewonnen in de Tour de France. De Brit leek te blijven steken op 34 ritzeges in de Tour, tot dit jaar dan.

In de vijfde etappe klopte Cavendish in Saint Vulbas Jasper Philipsen en Alexander Kristoff in de sprint. Daarmee verbrak Cavendish het record van Eddy Merckx van 34 ritzeges, die ook vijf keer het eindklassement won.

Op de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2025 werd Cavendish nog eens in de bloemetjes gezet voor zijn 35ste ritzege. "Ik ben net terug van vakantie met mijn kinderen", zei de Brit.

Cavendish mysterieus over toekomst

"Voor het eerst kon ik er echt van genieten." Na de laatste etappe van de Tour van dit jaar kondigde Cavendish zijn afscheid aan. Op 10 november rijdt Cavendish nog het Tour de France Prudential Criterium in Singapore.

Of dat zijn laatste koers zal worden, is echter niet duidelijk. "Of ik nog terugkeer als renner? We zullen wel zien", bleef Cavendish toch mysterieus. Gaat hij dan toch nog voor een 36ste zege in de Tour?