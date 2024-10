Komt dat wel goed? Ineens hoge verwachtingen voor een al enkele jaren bij Soudal Quick-Step zwalpende renner

Niet elke renner is opgezet met hoge verwachtingen. Het is maar de vraag of dat wel het geval zal zijn bij Fausto Masnada, na zijn moeilijke jaren bij Soudal Quick-Step.

Het is inmiddels bekend dat Masnada vertrekt bij Soudal Quick-Step en naar Astana gaat. De Italiaan zal vier jaar bij de Wolfpack gereden hebben. De ploeg van Patrick Lefevere zal hem vooral herinneren vanwege zijn tweede plaats in de Ronde van Lombardije 2021. Masnada moest in die klassieker in de sprint de duimen leggen voor Pogacar.

Dat is helemaal geen schande, maar dat is ook wel de laatste prestatie van betekenis die ons van Masnada bijblijft. De jaren daarna presteerde hij veel minder sterk. Vooral in 2023 en 2024 kwam hij niet meer in het stuk voor, met als uitzondering het winnen van de bergtrui in een bescheiden rittenkoers als de Vierdaagse van Duinkerke.

Vino wil potentieel Masnada benutten

De 30-jarige wielrenner heeft een contract voor één seizoen getekend bij Astana, waar hij mag proberen om zichzelf te lanceren. De verwachtingen laag houden, daar doet Alexandre Vinokourov niet aan mee. "Fausto is een ervaren renner met uitstekende resultaten in rittenkoersen, bergritten en klassiekers. Ik ben ervan overtuigd dat zijn potentieel nog niet volledig benut is."

Dat moet dan gebeuren bij Astana. "Hij heeft in de laatste seizoenen voor uitdagingen gestaan, maar ik geloof dat we binnen onze ploeg zijn potentieel zullen vervullen en hij zal terugkeren op een hoog niveau. Zijn doorzettingsvermogen, werkethiek en vermogen om te presteren op moeilijke parcoursen, past perfect bij onze doelen."

Masnada moet belangrijke bijdrage leveren

"We verwachten dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan het succes van ons project", zet Vinokourov nog wat druk.