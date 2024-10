Na de kritiek van Patrick Lefevere vertrekt renner bij Soudal Quick-Step: "Twee moeilijke seizoenen"

De Italiaan Fausto Masnada (30) heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij mocht niet langer blijven bij de ploeg van Patrick Lefevere na 4,5 jaar.

In augustus 2020 stapte de Italiaan Fausto Masnada (30) over van CCC Team naar Deceuninck-Quick Step. Sindsdien kon de Italiaan één keer winnen met de vierde rit in de Ronde van Oman in 2022.

In 2020 werd Masnada ook nog knap negende in de Giro, die toen in oktober werd gereden. In 2021 werd hij onder meer derde in de Ronde van Romandië en ook tweede in de Ronde van Lombardije.

Vooral dat laatste leverde hem kritiek op van Patrick Lefevere. "In Lombardije 2021 was hij echt goed, maar negeerde hij de consignes van Davide Bramati door wel vol mee te rijden met Tadej Pogacar", zei Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Masnada vindt onderdak bij Astana

De voorbije jaren kampte Masnada vooral met blessures zoals de ziekte van Pfeiffer en zitvlakproblemen. De Italiaan presteerde niet meer en mocht nu dus vertrekken bij Soudal Quick-Step van Lefevere.

De Italiaan heeft met Astana wel onderdak gevonden voor 2025, waar hij een contract voor één jaar heeft getekend. "Na twee moeilijke seizoenen is dit de perfecte kans voor mij om te resetten en te gaan voor nieuwe doelen", zegt Masnada over zijn transfer.