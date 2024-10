Mathieu van der Poel brandt nog altijd van ambitie: dit is zijn grote doel in 2025

Mathieu van der Poel past in 2025 mogelijk een deel van zijn programma aan. En daar past wellicht ook het volmaken van zijn trilogie in.

Mathieu van der Poel scoorde dit jaar vooral in het voorjaar met winst in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In Gent-Wevelgem (tweede) en Luik-Bastenaken-Luik (derde) stond hij ook op het podium.

Van der Poel zal wellicht niet veel aanpassen aan zijn programma in het voorjaar van 2025. "Het zal vergelijkbaar zijn met de voorgaande jaren, omdat de resultaten in die koersen ook zo goed zijn", zegt Van der Poel bij AS.

"Een van de grote doelen zal zijn om nog een monument aan mijn palmares toe te voegen", zegt Van der Poel. Met drie keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo won Van der Poel al zes monumenten.

Geen Tour wel Vuelta voor Van der Poel?

Wat wel kan veranderen aan het programma van Van der Poel zijn de grote rondes. De Tour laat Van der Poel mogelijk voor wat het is in 2025. In 2022 reed Van der Poel al de Giro en won hij er een rit. In 2021 won Van der Poel ook al een rit in de Tour.

"Dit jaar was de Vuelta een optie, maar door andere doelen dit seizoen was het te moeilijk. Misschien sta ik er volgend jaar wel aan de start", stelde Van der Poel nog. Als hij ook in de Vuelta een rit wint, is zijn trilogie compleet.