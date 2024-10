Remco Evenepoel houdt zich niet in en zegt waar het op staat over zijn kansen op de gele trui

Remco Evenepoel moest ondanks zijn knappe Tour de gele trui dit jaar aan Tadej Pogacar laten. Op langere termijn blijft het de droom om die zelf eens te kunnen veroveren.

Het is een droom die aan de korte termijn gekoppeld kan worden als het gaat om het tijdelijk dragen van de gele trui. Remco Evenepoel kwam in de Tour van 2024 al een paar keer op een zucht van de leiderstrui. Met wat meer geluk kan het hem volgend jaar wel lukken om eens de leiding te nemen. Evenepoel juichte de voorstelling van het Tourparcours alvast toe.

Bij de Franse krant L'Équipe legt de man uit Schepdaal in zijn eigen woorden uit van hij vindt van de editie van 2025. "Het is een heel bijzonder maar een heel mooi parcours! Met een Grand Départ die niet ver van mijn thuis ligt en vooral niet ver van België", verwijst Evenepoel naar de Tourstart in Lille, een bestemming die vele fans met de Eurostar vlot kunnen bereiken.

Evenepoel wil geel pakken in tijdrit

Voor Evenepoel was het uiteraard uitkijken of zijn favoriete discipline weer aan bod komt. Dat is wel degelijk zo: de vijfde etappe is een individuele tijdrit van 33 kilometer van en naar Caen. "Dat er zo vroeg al een tijdrit aankomt, geeft mij de kans om in de eerste week de gele trui te veroveren", hoopt Evenepoel op meer dan enkel de ritzege.

De derde uit de Tour van dit jaar is wel zo realistisch om te beseffen dat hij nog niet moet gaan zweven, zelfs als het hem zou lukken. "Dat wil dan nog wel niet veel zeggen over het eindklassement, want er volgen dan nog veel etappes en bergen." De grote uitdaging zal zijn om zijn concurrenten in het hooggebergte te kunnen volgen.

Evenepoel vindt ook bergritten mooi

"Het lijken mooie bergritten, met veel iconische beklimmingen om over te klauteren", heeft Evenepoel het onder andere over de Mont Ventoux.