Remco Evenepoel laat opnieuw van zich horen: om deze reden is hij héél erg blij

Er is iets waar Remco Evenepoel héél erg blij van wordt. Dat steekt hij zelf ook niet onder stoelen of banken.

Nadat hij vertrok op vakantie, hadden we ons er al op voorbereid om een tijdje niets meer van Remco Evenepoel te horen. Hij maakt graag de tijd om eens van zich te doen spreken vanwege de voorstelling van het parcours voor de Tour de France 2025. Evenepoel zal volgend jaar proberen om minstens opnieuw het podium van de Tour te halen.

De renner van Soudal Quick-Step deelt via zijn Instagram Stories de afbeelding van het volledige Tourparcours voor 2025 en zet erbij: "Opnieuw naar Parijs!" Het mag niet verbazen dat Evenepoel daar juist enorm blij van wordt. Dit jaar deed hij voor de eerste keer mee aan de Tour. Uitgerekend in de editie die uitzonderlijk niet in Parijs eindigde.

Evenepoel heeft goede herinneringen aan Parijs

Dat kwam uiteraard omdat de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad doorgingen. Evenepoel zou na de Tour dus wel degelijk nog naar Parijs afzakken. Zijn aanwezigheid in deze wereldstad werd een memorabele periode. Evenepoel knalde eerst naar de olympische titel in het tijdrijden en liet ook in de wegrit zijn tegenstanders kansloos.

Het spreekt voor zich dat Evenepoel met deze post op sociale media nog eens verwijst naar die prachtige momenten. Daar hoort onder meer een icoontje van een gouden medaille bij. Het zou mooi zijn als hij in de Tour voor geel kan gaan in plaats van voor goud. Al is het om de gele trui maar even te dragen. Hij was er dit jaar in een paar ritten dichtbij.

Evenepoel al dicht bij dragen van gele trui geweest

Na zowel de tweede als de derde Tourrit stond hij in dezelfde tijd als de leider geklasseerd, maar ging de gele trui toch naar iemand anders.