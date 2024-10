Opvallende stelling over Evenepoel tovert glimlach op het gelaat bij Lefevere: "Hij is diegene die het zou moeten doen"

Er zijn wel wat opvallende stellingen over Remco Evenepoel die de ronde doen. Een Evenepoel die aan zijn programma sleutelt, die een sprinter in de Tour-selectie oké vindt... Het zijn allemaal mogelijkheden.

Op de voorstelling van het Tourparcours kreeg Lefevere ook nog eens de stelling voor de voeten geworpen dat het in zijn hoofd zit om Remco Giro en Tour te laten rijden. "Het gaat er niet om of ik het in mijn hoofd heb zitten. Hij is diegene die het zou moeten doen", zegt Lefevere bij Cyclism'Actu met een brede glimlach. "We hebben een goede meeting gehad in oktober, maar hebben nog geen beslissing genomen."

Als Evenepoel zich hieraan zou wagen, moeten hij en zijn entourage er wel echt van overtuigd zijn dat dit het juiste is om te doen. Dat is wellicht belangrijker dan eender welke andere voorwaarden. "Misschien hangt het wat af van het parcours de Giro, maar het is geen keuze die je maakt enkel op basis van het parcours", verklaart Lefevere.

Merlier en Evenepoel kunnen geel pakken

Los van een eventuele deelname aan de Giro zal de Tour wel opnieuw het grote doel zijn voor Evenepoel. In de eerste week liggen er voor hem kansen om te doen wat dit jaar net niet lukte: de gele trui nemen. "Dat denk ik wel, maar als we Tim Merlier meenemen, kan hij ook de gele trui pakken", gokt Lefevere mogelijk op twee paarden.

In het laatste deel van een ongetwijfeld zware Tour worden de klimmersbenen dan weer aangesproken. Met onder meer de Col de la Loze en een resem andere zware beklimmingen op het programma. "Dat is vreselijk voor de wielrenners. De laatste keer zei Tadej Pogacar daar dat hij dood was. Ik denk wel dat dat iets wil zeggen."

Evenepoel een jaar voor op schema

Sowieso oogt de toekomst wel positief voor evenepoel. "De bedoeling was oorspronkelijk om Remco in 2025 de Tour te laten rijden en hij heeft het al een keer gedaan in 2024. We liggen een jaar voor op schema."