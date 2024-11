"Crapuleus en marginaal": manager schuwt de harde woorden niet

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Opvallend beeld in de Koppenbergcross. Eli Iserbyt kreeg bier naar zijn hoofd geslingerd. Zijn manager kon er allerminst om lachen. Hij was ziedend over de zaak en schuwde daarbij de harde woorden niet voor de volgens hem marginale supporters.

Eli Iserbyt begon heel goed aan zijn race in de Koppenbergcross. Hij ging al snel aan de leiding, maar daarna ging het wat minder met hem. Mede door een incident onderweg met de renner.

In de tweede ronde kreeg koploper Eli Iserbyt namelijk een volle beker bier over zijn hoofd van een "supporter" langs de lijn. Zelf reageerde de renner niet, maar zijn ploegleider Jurgen Mettepenningen liet wel meteen van zich horen. En de manager was furieus.

Crapuleus en marginaal volgens de manager

"Dit is crapuleus en marginaal", fulmineerde Mettepenningen tegenover Sporza in wel erg duidelijke bewoordingen. Volgens hem is de slotsom dan ook meteen duidelijk.

"Kijk, zulke mensen blijven beter thuis. Dit hoort niet op de cross. Hier kom je supporteren, anders heb je hier niets te zoeken", aldus Mettepenningen in zijn reactie.

Buitensporige situaties?

Het is al lang niet de eerste keer dat er problemen zijn met de supporters tijdens het veldrijden. Het moment om na te denken over de reglementen, eventuele 'stadionverboden' of andere straffen voor fans die hun boekje te buiten gaan?