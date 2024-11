Gerommel bij INEOS gaat onverminderd verder

Bij INEOS-Grenadiers gaan ze een nieuwe, zware klap moeten verwerken. Een vertrouweling van de Spaanstalige renners zal er namelijk meer dan waarschijnlijk gaan vertrekken.

De veranderingen bij Ineos Grenadiers gaan door met het vertrek van hoofdcoach Xabier Artetxe uit het team. De Spanjaard was de specifieke coach van Carlos Rodríguez en Egan Bernal.

Vertrouweling van de Spaanstalige renners

Ineos Grenadiers is om commentaar gevraagd, maar reageerde nog niet. Het Britse team heeft de afgelopen weken een grote onderhoudsbeurt ondergaan, met een aantal belangrijke veranderingen achter de schermen.

Nadat eerder onder meer Arvesen bij de ploeg kwam, zijn er nu dus ook vertrekkers. En dat is vooral pech voor de Spaanstalige renners te noemen, die in hem een vertrouweling hadden.

Nieuwe doelen, nieuwe coaches

Het is de vermaarde Britse journalist Daniel Benson die met het nieuws naar buiten komt dat hoofdcoach Xabier Artetxe zal verdwijnen bij INEOS - Grenadiers. Tot op heden is dat nieuws nog niet bevestigd.

Voor Egan Bernal en co is het ook een domper. Zij hadden veel aan Artetxe en zullen nu dus in een nieuwe ploeg moeten leren te aarden. Die gaat ook op andere doelen mikken dan in het verleden.