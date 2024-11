Inspirerende comeback: Lidl-Trek ploegbaas overwint kanker en keert vol energie én met veel ambitie terug

Geweldig nieuws vanuit het wielerpeloton. Een ploegleider van Lidl-Trek lijkt eindelijk aan de beterhand en kan na lymfeklierkanker opnieuw zijn job uitoefenen in het peloton. Daar is hij zelf ook uiteraard heel blij mee.

Het heeft een tijdje geduurd tot hij terug was, maar deze week is er goed nieuws gekomen vanuit het kamp van Lidl-Trek met betrekking tot een van zijn ploegleiders.

Na drie jaar terug

Drie jaar na zijn kankerdiagnose is de 51-jarige ploegbaas Luca Guercilena weer fulltime aan het werk bij Lidl-Trek. De Italiaan vocht drie jaar tegen de ziekte, maar kan nu dus opnieuw zijn job uitoefenen.

Deze week kwam de ploeg met goed nieuws: Guercilena is terug en weer fulltime aan het werk. De ploeg postte daarover een knappe video, waarin hij zelf ook getuigde over wat er allemaal gebeurd is de voorbije jaren.

Serieuze impact

"Gelukkig ben ik er nog. De hele situatie met mijn gezondheid heeft een serieuze impact op mij gehad. Het was mijn droom om terug te keren. Mijn eerste doel was terugkeren in koers en de renners in het nieuwe Lidl-Trek tenue te zien fietsen. Dat is dit jaar al gelukt."

"Daarna wilde ik fulltime terugkeren en nu wil ik de definitieve stap maken als topteam en dus is het doel om veel koersen te winnen", toonde hij meteen heel wat ambities bij zijn comeback. We wensen de Italiaan nog veel beterschap en een behouden genezing.