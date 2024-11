Klassereactie: Eli Iserbyt zichtbaar ontdaan door biergooier

Opvallend beeld in de Koppenbergcross. Eli Iserbyt kreeg bier naar zijn hoofd geslingerd. Zijn manager kon er allerminst om lachen. Hij was ziedend over de zaak en schuwde daarbij de harde woorden niet voor de volgens hem marginale supporters. Ook Iserbyt zelf was ontdaan.

Eli Iserbyt begon heel goed aan zijn race in de Koppenbergcross. Hij ging al snel aan de leiding, maar daarna ging het wat minder met hem. Mede door een incident onderweg met de renner.

In de tweede ronde kreeg koploper Eli Iserbyt namelijk een volle beker bier over zijn hoofd van een "supporter" langs de lijn. Zelf reageerde de renner eerst niet, maar zijn ploegleider Jurgen Mettepenningen liet wel meteen van zich horen. Achteraf was Iserbyt wel ontdaan door de hele zaak.

Iserbyt ontdaan door situatie

"Ik was er twee ronden toch niet goed van", vertelde Iserbyt na de wedstrijd tegen Sporza. "Het was onverwacht en ook recht in mijn gezicht. Je verwacht het toch niet in zo'n wedstrijd."

"Maar goed, het was aan mij om daarna opnieuw de focus te vinden. Dat duurde wel even, maar naar het einde toe leek het toch weer te lukken", aldus nog de Belg.

Benieuwd of de wedstrijdjury de dader kan vinden en gepast kan ingrijpen in de zaak om eventuele straffen uit te delen. We houden u daarvan verder op de hoogte.