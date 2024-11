Lars van der Haar heerst op Koppenberg en laat zich uit over EK zondag

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lars van der Haar is de verrassende winnaar van de Koppenbergcross gewonnen. De Nederlander boekt zo een heel knappe eerste seizoenszege. En daar was hij uiteraard heel blij mee.

Lars van der Haar reed snel weg bij de rest en pakte uiteindelijk de zege met meer dan een halve minuut voorsprong op Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Thibau Nys en de rest.

Verrassende winnaar op Koppenbergcross

En daar was de Nederlander zelf ook wel tevreden mee. "Ik voelde bij het inrijden op de rollen al dat de benen goed waren", aldus van der Haar in zijn eerste reactie bij Sporza over de zaak.

"Eigenlijk had ik nog heel even willen wachten, maar ik kreeg een kans toen ze de post inreden. Ik moest het dus proberen. Ik voelde me ook heel goed - zeker op het technische gedeelte."

Visitekaartje van Lars van der Haar

En dus is van der haar nu ook plots een van de favorieten met oog op het EK van zondag. Of toch niet? "Zondag op het EK zal het meer een loterij worden", aldus van der Haar in zijn reactie.

Zondag zullen ook de Belgen opnieuw volop tegen van der Haar en de rest ten strijde moeten trekken. Deze vrijdag heeft hij wel alvast een mooi visitekaartje afgeleverd.