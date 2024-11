Eli Iserbyt stelt telkens hetzelfde probleem vast: "Daar moet ik op werken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt kreeg tijdens de Koppenbergcross bier in het gezicht gegooid. Toch werd hij nog knap tweede na Lars van der Haar.

Voor Eli Iserbyt was het een bewogen cross op de Koppenberg. In de tweede ronde werd hij getrakteerd op een bierdouche van een toeschouwer langs de kant van het parcours. De politie greep meteen in.

Iserbyt moest er even van bekomen, maar zette zijn weg wel verder. Hij strandde uiteindelijk als tweede op 34 seconden van winnaar Lars van der Haar. "Ik ben toch een beetje ontgoocheld, maar Van der Haar was de sterkste."

"Na zijn demarrage geraakte ik niet op het wiel. Ik heb dan maar de schade proberen te beperken, want ook het klassement is nog steeds belangrijk voor mij." Dankzij bonificaties onderweg volgt Iserbyt op 19 seconden.

EK veldrijden in Pontevedra

Veel tijd om te recupereren is er niet, want zondag staat al het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra op het programma. Daar kan Iserbyt revanche nemen, maar hij ziet ook telkens hetzelfde probleem terugkomen.

"De conditie is alvast goed", vertelde hij. "Al stuit ik voorlopig wel steeds op iemand die net beter is en frisser lijkt in de versnelling dan ik. Misschien moet ik daar nu nog op werken." Veel tijd heeft hij echter niet.