Eli Iserbyt stuurde een berichtje naar Wout van Aert: "Jawel, dat meen ik"

Met maar liefst 12.000 mensen lokte de Koppenbergcross heel wat mensen naar de cross. Eli Iserbyt hoopt op de snelle terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel om daar nog een schepje bij te doen.

Het veldritseizoen kwam opnieuw traag op gang qua toeschouwers. In Beringen, Ruddervoorde en Overijse was het publiek nog niet zo heel talrijk, maar dat was tijdens de Koppenbergcross wel het geval met zo'n 12.000 toeschouwers.

Het nieuwe veldritseizoen is dan ook spannend bij de mannen. Met Van der Haar, Wyseure, Sweeck, Iserbyt en Nys wonnen al vijf verschillende renners de zes TV-crossen van dit seizoen. Van der Haar won als enige twee keer.

Iserbyt wil Van Aert weer zien crossen

De cross is zo ook zonder Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aantrekkelijk om te volgen. Eli Iserbyt wint zelf liever, maar als de beste wint en dat telkens iemand anders is, dan is dat ook goed voor de cross, stelt de Belgische kampioen.

"Toch stuurde ik Wout onlangs een berichtje: 'Hoe sneller je er opnieuw bij bent, hoe beter'. Jawel, dat meen ik", onthult Iserbyt bij HLN. Want winnen tegen Van Aert, maar vooral Van der Poel is toch bijzonder moeilijk.

"De publieke opkomst was goed, maar hij en Mathieu lokken toch nog altijd net dat tikkeltje meer", stelt Iserbyt. Het blijft wellicht wachten tot in december voor we Van Aert terugzien, bij Van der Poel is er nog meer onzekerheid.