Lars van der Haar wijst naar Iserbyt nadat hij naast medaille grijpt op EK: "Dat was de doodsteek"

Lars van der Haar heeft op het EK veldrijden geen medaille kunnen pakken. De Nederlander moest tevreden zijn met de vijfde plaats in het Spaanse Pontevedra.

Iserbyt en Vanthourenhout lokten Van der Haar in het begin van het EK veldrijden uit zijn kot door de Nederlander aan het werk te zetten. Hij moest telkens wat gaatjes dichtrijden, wat hem op het einde parten heeft gespeeld.

"Aan het einde weet je dat het moeilijk wordt als je zo lang op kop hebt moeten rijden. Dan weet je dat je geen serieuze laatste ronde meer hebt", zei Van der Haar bij NOS. "Ik merkte in het begin dat ik wel goed was, maar niet heel goed."

Wissel van Iserbyt nekt Van der Haar

Toen Van der Haar na lang achtervolgen opnieuw kon aansluiten bij Nys, Orts en Iserbyt, dook die laatste om onduidelijke reden de materiaalpost in om te wisselen van fiets. "Dat was de doodsteek", zegt Van der Haar duidelijk.

Hij moest opnieuw achtervolgen, maar nu met Iserbyt in zijn wiel. Van der Haar gokte erop dat Iserbyt zelf op kop zou rijden voor de medaille, maar dat was van korte duur en in het slot kraakte Van der Haar ook in de strijd om de bronzen medaille. Zijn ploegmaat Nys pakte de Europese titel.

"Het is voor Nys hartstikke mooi", zegt Van der Haar. "Ik had alleen zelf heel graag willen winnen. Ik heb niet ingehouden omdat hij mijn ploegmaat was, ik reed echt om te winnen vandaag", maakte hij nog duidelijk.