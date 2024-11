Michel Wuyts heeft duidelijk advies voor Lefevere en Evenepoel: "Dat zou echt dom zijn"

Dinsdag werd het parcours van de Tour de France voorgesteld. Michel Wuyts ziet veel kansen voor Soudal Quick-Step tijdens de eerste dagen van de Tour.

Dit jaar zette Soudal Quick-Step alles op Remco Evenepoel tijdens de Tour. Met succes, want Evenepoel won een tijdrit, het jongerenklassement en werd derde in het eindklassement. Een geslaagde Tour dus.

De vraag is wie de acht namen zullen zijn die in 2025 de ploeg zullen vertegenwoordigen in Frankrijk. Want met Tim Merlier heeft Soudal Quick-Step nog een wapen achter de hand die zoals dit jaar in de Giro kan scoren.

Wuyts pleit voor Merlier in de Tour

Vooral in het eerste deel van de Tour kan Merlier winnen. "Op een echt zware aankomst boven is het on-Tours twaalf dagen wachten. Succes, pret en roem wenken voor Soudal Quick-Step vooral in helft één", zegt Michel Wuyts bij HLN.

Voor het eerst sinds 2020 kan een sprinter nog eens het geel pakken op dag één, een uitgelezen kans voor Merlier. Op dag vijf is er al een tijdrit van 33 kilometer in Caen waar Evenepoel kan scoren. Daarna liggen er nog kansen voor Merlier.

"Driekwart geslaagd, luidt dan het cliché. Merlier en loods Van Lerberghe thuislaten zou echt dom zijn", stelt Wuyts nog. Evenepoel staat voor het plan open, het is nog enkele maanden wachten om te zien of het ook werkelijkheid wordt.