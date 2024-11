Stevige domper voor Sven Nys: Shirin van Anrooij krijgt zwaar verdict

De Nederlandse Shirin van Anrooij (22) zal deze winter niet het in het veld te zien zijn. Mogelijk mist ze ook een deel van het voorjaar na een operatie.

De voorbije maanden sukkelde Shirin van Anrooij al met een blessure, maar de oorzaak werd nooit echt gevonden. De Nederlandse bleef wel koersen, maar behaalde geen goede resultaten meer. Nu is er wel een oorzaak gevonden

"Mijn offseason zal dit jaar iets langer duren", zegt Van Anrooij op haar sociale media. "Na een aantal zware maanden op en naast de fiets, kwamen we er eindelijk achter wat de problemen in mijn linkerbeen veroorzaakte."

Van Anrooij zo'n zes maanden aan de kant

"Ik ben succesvol geopereerd aan een ​​vernauwing van mijn bekkenslagader. Het was in het begin zeker een enge ontdekking, maar alles is goed gegaan. Nu ik eindelijk kan beginnen aan mijn herstel en heb ik weer een grote glimlach op mijn gezicht."

"Ik ben dankbaar dat ik weer thuis ben in Zeeland, maar zal nog even moeten herstellen. Het zal zo'n zes maanden duren voor ik weer aan koersen kan denken. Helaas zal ik in 2024/2025 dus geen veldrit meer rijden." Sven Nys zal dus niet op haar kunnen rekenen dit seizoen.



"De steun die ik heb gekregen van mijn familie, vrienden, teampersoneel en teamgenoten was ongelooflijk! Het heeft dit proces een stuk makkelijker gemaakt, dus ik wil iedereen bedanken die me bij elke stap hier doorheen heeft geholpen", stelt Van Anrooij nog.