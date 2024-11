Wielercommentator Ruben Van Gucht is open en eerlijk: "Heb een leven in België en Kroatië, ook relationeel"

Ruben Van Gucht staat vaak in het oog van de storm door geruchten over ontrouw. In 'Het Huis' geeft hij nu zelf toe dat hij naast zijn vrouw Blanka Vlasic nog andere relaties heeft.

Amper twee weken geleden uitte wielercommentator Ruben Van Gucht zijn frustaties over de vele "moeiallen" die zich met zijn leven bemoeien. "Ik heb het helemaal gehad", zei Van Gucht toen bij Radio2.

In 'Het Huis' is Van Gucht nu wel openlijk over zijn onconventionele gezinssituatie met de Kroatische Blanka Vlasic. In het voorjaar van 2022 trouwde Van Gucht met Vlasic, waarmee hij ook een zoontje Mondo heeft.

"Ik heb een vrouw die ongelofelijk goed voor mijn zoon zorgt. Ze vindt het oké dat ik in België leef. Ik heb hier ook ambities en rekeningen te betalen. Blanka is sterk in haar hoofd en we bellen elke dag. Iedereen is blij met hoe we de zaken nu regelen", zegt Van Gucht.

Van Gucht over open huwelijk met Vlasic

Van Gucht geeft ook toe dat hij naast zijn huwelijk met Vlasic nog andere relaties heeft in België. "Ik gun iedereen zijn type relatie. Ik heb een leven in België en Kroatië, ook relationeel. Ik kleef er niet graag termen op."

Ook Vlasic heeft al andere partners gehad. "Dat is ook al gebeurd. En dat is oké. Het zou wel heel hautain zijn als ik zou zeggen: 'Ik moet alle vrijheid hebben, maar wat jij doet, dat kan niet'", stelt Van Gucht.

Dat hij zo open is in 'Het Huis', heeft Van Gucht ook met Vlasic besproken. "Ik heb gezegd: ik denk dat het nuttig is, maar ik heb uw zegen nodig. Ze maakt deel uit van mijn leven. Als ik iets doe, heeft dat ook impact op haar."