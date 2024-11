De kenners zijn het eens: Niels Albert gaat helemaal akkoord met Sven Nys over het functioneren van Thibau Nys

Niels Albert heeft een duidelijke mening gevormd over het Thibau Nys. Hij zit op dezelfde golflengte als Sven Nys, die de prestaties van zijn zoon natuurlijk ook goed kan inschatten.

Niels Albert heeft verklaard dat hij Thibau Nys nog niet bij het niveau van Mathieu van der Poel of Wout van Aert vindt aanleunen. Daar bedoelt Albert mee dat er nog een tikje wisselvalligheid in Nys schuilt. Zo had die laatste lang van tevoren de Koppenbergcross aangeduid als de cross waar hij in vorm moest zijn. De zondag voordien won hij in Overijse en de zondag daarna op het EK, maar op de Koppenberg niet.

"Tuurlijk hadden we hem ook vrijdag verwacht op de Koppenberg. Maar zoals pa Sven zegt: het zal nog wel zijn hoogten en laagten kennen. Thibau zal niet elk weekend Jan en alleman van het kastje naar de muur rijden", voorspelt Niels Albert in Het Laatste Nieuws. "De vraag is ook: moet dat?" De vraag stellen is ze al bijna beantwoorden.

Albert legt Nys geen druk op

Niels Albert voelt zich niet genoodzaakt om Thibau Nys nog een hoop extra druk op te leggen. Er elke veldrit bovenuit steken, hoeft niet. "Persoonlijk vind ik dat je dat niet van hem mag verwachten. Nog niet. De wisselende trend van de voorbije tv-crossen, met een diversiteit aan winnaars, zal zich nog wel even doorzetten", denkt Albert.

Tenslotte was die trend ook al te zien in het vorige veldritseizoen en die lijn lijkt dus gewoon te worden doorgetrokken. "Het wordt een keer Nys, een keer Iserbyt, een keer Van der Haar..." Het is wel zo dat de concurrentie in elke veldrit met Thibau Nys rekening moet houden. Daar zijn geen uitzonderingen meer op te maken.

Thibau Nys kan op elk parcours winnen

"Feit is dat Thibau op zowat elk parcours kan presteren en winnen. Dat is één van zijn troeven", concludeert Albert.