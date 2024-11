Ine Beyen heeft een bijzonder pittige vraag voor Tom Boonen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Boonen heeft een rijkgevulde wielercarrière achter de rug. Toch blijft hij achter zitten met een minder gevoel over één specifiek ding.

Lotte Kopecky is van vele markten thuis. Ze houdt ervan om nieuwe dingen te proberen. Zo gaat ze volgend jaar voor de Amstel en Luik-Bastenaken-Luik.

In een groot interview met Het Nieuwsblad met Ine Beyen, Tom Boonen en Patrick Lefevere had de ex-renster een bijzonder boeiende vraag voor wielericoon Tom Boonen.

“Dat wilde ik jou voorleggen, Tom. Lotte zegt inderdaad: ‘ik wil andere dingen doen dan de Ronde en Roubaix. Maar zou jij ooit geprobeerd hebben om jezelf zo opnieuw uit te vinden?”, klinkt het.

Waarop Boonen meteen toegeeft dat hij één ding jammer vindt. “Ik heb er wel spijt van dat ik nooit de Amstel heb gereden. In de goeie jaren dan, waarin je nog echt een aankomst voor sprinters had. Hetzelfde voor Luik-Bastenaken-Luik, met de aankomst in Luik.”

“Als belofte ben ik daar nog tweede geweest na Ruslan Gryschenko. Maar door de jaren zijn daar steeds klimmetjes bij gekomen en was het gedaan voor een tachtig kilo-plusser als ik. De jaren van de hyperspecialisatie zijn gekomen.”