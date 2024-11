Moeder van Ruben Van Gucht doet bijzondere oproep aan haar zoon na 'outing' over zijn liefdesleven

Ruben Van Gucht was te gast in 'Het huis'. Ook zijn moeder kwam langs en dat zorgde voor de nodige emoties en tranen.

Ruben Van Gucht is altijd heel nuchter omgegaan met hoe hij zijn leven organiseert. Veel mensen hebben het daar bijzonder moeilijk mee, maar het gaat uiteindelijk om zijn leven en daarmee doet hij wat hij wil.

Ook zijn moeder heeft het enorm moeilijk met Rubens visie op relaties en het huwelijk. Een keuze waar ze hard mee worstelde, maar waarin ze uiteindelijk meeging om haar zoon niet te verliezen, door hem te aanvaarden zoals hij is.

“Dat Rubens mama naar het huis kwam, hoefde niet voor haar maar deed ze enkel voor haar zoon. Na afloop was ze inderdaad blij en opgelucht dat ze dat gedaan had omdat ze zo’n openhartig gesprek met hem had”, vertelt programmamaker Eric Goens aan Het Laatste Nieuws.

Moeilijk topic

Ze deed zelfs een oproep aan haar zoon. “Ze stelde Ruben voor om ook met zijn vader en broer een soortgelijke babbel te hebben. Ruben leek die uitnodiging op te pikken en te zullen bellen om met hen af te spreken. Of dat ook gebeurd is, weet ik niet. Zo nauw volg ik mijn gasten niet op.”

Het was ook voor Goens een best pittige aflevering om in te blikken. “Ik ben er zeker van dat hier aan de koffiemachines druk over zal gesproken worden en dat partners thuis voor hun tv misschien ook wel aan elkaar zullen vragen: ‘Hoe denk jij eigenlijk over polyamorie?’”

Goens heeft er een boontje voor om moeilijk bespreekbare topics toch aan bod laten komen. “Ik heb dat altijd graag gedaan”, besluit hij.