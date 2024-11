Nog eens het bewijs dat drastische maatregel superhard nodig is: "Vanuit de hoek van Evenepoel waait geen kritiek"

Soms is het invoeren van een drastische maatregel gewoon hard nodig. Remco Evenepoel beseft dat ook en gaat daarom niet tekeer tegen het besluit van Belgian Cycling om het premiesysteem af te schaffen.

Belgian Cycling heeft dit jaar een zoveelste nieuw record gebroken. Renners en rensters die de Belgische wielerbond vertegenwoordigen op kampioenschappen hebben - over alle categorieën heen - 58 medailles veroverd in 2024. Volgens de huidige regels moet er dus 58 keer een premie uitgedeeld worden. Geen wonder dat dit systeem op de schop gaat.

Voor alle duidelijkheid: de premies voor WK's en EK's werden dit jaar reeds gehalveerd. En de premies voor de Spelen (2x 50 000 euro voor Evenepoel en 20 000 euro voor Van Aert) worden door het BOIC betaald. "Maar dan nóg stranden we ergens tussen de 60.000 en 65.000 euro", zegt Nathalie Clauwaert van Belgian Cycling aan HLN.

Belgian Cycling té enthousiast

"Vorig jaar was dat nog ruim 125.000 euro", maakt ze de vergelijking. "Onhoudbaar, gewoon. We komen, vijf jaar geleden, van 42.000 euro. Toen was zo’n systeem makkelijk uitgeschreven, natuurlijk. In het enthousiasme van het moment, niet vermoedend dat er wel eens zo’n dag kon komen dat we ál die premies zouden moeten gaan uitbetalen."

Het is natuurlijk niet de meest populaire maatregel om dat systeem af te schaffen, maar het is dus wel nodig. "Anno 2024 gaat het gros van die premies vaak naar dezelfde figuren (Evenepoel, Kopecky..., red.), die ze verdelen over staf/entourage en ploegmaats en er zelf nog het minst wakker van liggen", verduideljikt Clauwaert.

Evenepoel is niet kritisch

"Vanuit die hoek waait dan ook geen kritiek", onderstreept ze. Voor bijvoorbeeld de pisterenners die nog geen naam en faam genieten, kan het wel een tegenvaller zijn.