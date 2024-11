Patrick Lefevere brengt met heel veel respect keerpunt in carrière van Lotte Kopecky naar boven

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky stak er dit jaar met kop en schouders bovenuit. Wat onze landgenote bij momenten deed, was ongelofelijk.

Lotte Kopecky is dit seizoen meer dan eens als topfavoriete aan een koers begonnen. Op het WK was dat het geval, maar ze was duidelijk niet de sterkste die dag.

Toch won ze nog, uit een verloren positie, met wat geluk en gigantisch veel hulp van Justine Ghekiere. Het toont hoe sterk Kopecky echt wel is.

“Dat vind ik altijd het allerknapste: een topfavoriet die een mindere dag heeft, maar de koers zo kan manipuleren dat die toch nog wint”, zegt Tom Boonen in Het Nieuwsblad.

“Weet je wat ik ook sterk vond? Haar sprint in Parijs-Roubaix. Van hoe ver kwam ze nog?”, repliceert Patrick Lefevere erop. “Maar dat doet ze toch heel vaak?”, reageert Ine Beyen. “Echt vanuit een verloren positie soms. Dat was ook Lotte dit jaar: inhouden, inhouden, durven pokeren.”

“Dat maakt deel uit van de koersknowhow die ze heeft opgedaan”, besluit Lefevere. “Mijn indruk is dat ze in haar hoofd heel sterk is geworden.”

Dat is nochtans anders geweest. “Ik herinner mij de Tour van 2022, toen ze hoorde dat Lorena Wiebes naar de ploeg zou komen. Dat was genoeg om ineens niet goed meer te rijden. Terwijl ze nu…” “Mentaal ijzersterk is”, vult Beyen de zin van de godfather aan.