Zeer aangrijpend: terminaal zieke ex-renner speelt open kaart over dramatisch nieuws: "Het gevoel van absolute horror"

Het meest aangrijpende actuele verhaal in wielermiddens is dat van een terminaal zieke ex-renner. Er is Chris Hoy verteld dat hij nog maar een paar jaar te leven heeft.

De voormalige baanwielrenner, goed voor zes olympische titels en elf wereldtitels, maakte dat zelf in oktober bekend. In zijn eerste interview sindsdien beschrijft hij hoe hij, zijn vrouw Sarra - die zelf MS heeft - en hun kinderen ermee omgaan. "Het is veruit het moeilijkste jaar uit ons leven geweest", geeft de Brit toe bij BBC. Niets wees er op dat hij kanker kon hebben. "Er waren geen symptomen, geen waarschuwingen, niets."

Hoy ervaarde wel wat zeer, maar niet in die mate dat hij zou denken aan een ernstige ziekte. "Ik had enkel wat pijn aan de schouder en aan mijn ribben. Ik dacht dat het tendinitis ofzo was en dat ik het gewoon even rustiger aan moest doen met wielrennen." Dat is helaas voor hem en zijn gezin heel anders uitgedraaid. Het was wel degelijk ernstig.

Tumor zorgt voor grote shock bij Hoy

Tijdens onderzoeken werd bij hem immers een tumor vastgesteld. "Het was de grootste shock van mijn leven." Het is moeilijk in te beelden hoe het is om zo'n nieuws te krijgen. "Ik herinner me het gevoel van absolute horror en shock. Ik wandelde rond in een roes. Ik kon het niet geloven en moest het nieuws dat ik gekregen had verwerken."

Bij verschillende scans en ziekenhuisbezoeken bleek dat ook nog eens dat de kanker snel verspreid geraakte. Het werd prostaatkanker. "Er werd ons verteld dat het ongeneesbaar is. Op dat moment zie je je leven voor je ogen voorbij flitsen. Je hebt het gevoel dat het niet echt is. Het is alsof je in een kooi zit opgesloten en eruit wil."

Terminaal zieke renner start aanvaardingsproces

Chris Hoy beseft ondertussen wel dat hij van die vreselijke ziekte niet zal afgeraken. "Dat is de eerste stap in het aanvaardingsproces."