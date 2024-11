📷 Ploeg van Eli Iserbyt verwelkomt een nieuwe, sappige naamsponsor

Vanaf volgend jaar is het niet meer toegelaten door de wet op de gokreclame dat Bingoal nog naamsponsor blijft van de wielerploeg. En dus moest er een nieuwe naamsponsor komen.

Die is er nu gevonden met Cibel Clementines. De ploeg zal vanaf 1 januari volgend jaar dus Pauwels Sauzen-Cibel Clementines heten.

“Bingoal blijft wel als co-sponsor aan onze ploeg verbonden volgens de nog wettelijk toegelaten publiciteit”, meldt de ploeg op sociale media over de nieuwe sponsordeal.

“Cibel Clementines was dit jaar al derde hoofdsponsor van onze ploeg, maar is nu dus tijdelijk als nieuwe tweede naamsponsor op de kar gesprongen. Zo is de toekomst van onze ploeg verzekerd.”

De naam is echter maar voor eventjes. “We zijn blij en dankbaar dat een vaste partner, die ik al jaren ken, nu als naamsponsor een periode zal overbruggen tot onze definitieve tweede naamsponsor van start zal gaan in 2025.”

De nieuwe ploegshirts worden officieel voorgesteld tijdens de avondcross in Diegem op maandag 30 december 2024.

𝐠𝐫𝐞𝐬𝐑 𝐟𝐨𝐫 πŸπŸŽπŸπŸ“: Pauwels Sauzen Cibel Clementines!πŸ’ͺ🏼🍊



And also welcome to Quick, Vermarc, and L.Brador joining our team as new partners.πŸ™ŒπŸΌ#FightToTheFinish pic.twitter.com/eDcicuizBF