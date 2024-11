Ine Beyen kijkt op van wat Patrick Lefevere opmerkt bij Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is een absolute wielertopper. Patrick Lefevere is er zeker van dat we het beste van zijn poulain nog niet gezien hebben.

Wat een jaar was 2024 voor Remco Evenepoel. Ook voor zijn ploeg Soudal-QuickStep was het enorm leuk om hem zo te zien schitteren. Zijn grootste zegeparade echter, op de Olympische Spelen, is voor de ploeg echter niet zo interessant geweest. Dat vertelt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad. “De Spelen zijn voor ons publicitair het minst interessant, maar ik geef toe dat ik toch genoten heb”, klinkt het. “Tijdens de tijdrit had ik het al aan zijn kop gezien. Zondag wint hij opnieuw op de weg.” Ine Beyen kijkt enorm op van hoe Lefevere dat ziet. “Een bepaalde grimas. Op de grote dagen – hij heeft er niet veel andere - zie je zo’n killerinstinct”, gaat hij verder. “Bij Remco’s eerste overwinning in San Sebastian zag je dat ook. Dan rijdt hij gewoon iedereen uit het wiel. Natuurlijk, Vingegaard en Pogacar waren er niet bij op de Spelen en dat zijn de twee moeilijkste om te wurgen, maar zoals ze in het Frans zeggen: les absents ont toujours tort.”