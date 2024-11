Lotte Kopecky geeft zich open en bloot: "Op bikinifoto zie je dat toch"

Lotte Kopecky is van vele markten thuis in de koers. Het is uitkijken wat ze volgend jaar in de Tour de France kan presteren.

De verwachtingen voor de Tour de France Femmes van volgend jaar, met Lotte Kopecky, zijn bijzonder groot. Onze landgenote werd twee jaar geleden tweede en kan dus maar beter doen door de grote ronde te winnen.

Daarvoor zijn hoogtestages normaal onontbeerlijk, iets wat onze landgenote nog nooit deed. “Dat is inderdaad iets dat we dan moeten implementeren. Er zijn veel dingen waar ik nog stappen vooruit in kan zetten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“In de winter zit ik vooral in Spanje en daar klim ik vrij veel, maar eens het seizoen is begonnen, is er nog weinig ruimte voor die specifieke klimtrainingen. Als ik stappen vooruit wil zetten als ronderenner zal ik dat veel meer moeten onderhouden.”

De vakantiefoto’s van vorige week, met Kopecky in bikini, doen echter vermoeden dat er niet veel marge meer is om nog veel gewicht te verliezen. Misschien een delicate vraag aan een vrouw, maar zo ziet Kopecky dat niet.

“Dat is geen delicate vraag, hoor. Ik weet dat ik er op de fiets soms vrij zwaar uit zie, maar op een bikinifoto zie je dat ik niet veel overschot heb. Tegelijk is gewicht wel een aandachtspunt. Ik ben van nature gespierd, waardoor ik in vergelijking met andere renners meer gewicht heb. Dat speelt in mijn nadeel.”