📷 Mads Pedersen is er al helemaal klaar mee en gaat Jonas Vingegaard achterna

Veel renners zijn blij dat ze eindelijk wat kunnen rusten na een slopend seizoen. Mads Pedersen wil al opnieuw koersen en ook Jonas Vingegaard zit niet stil.

Op 20 oktober reed Mads Pedersen met de Japan Cup Road Race zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De Deen heeft dit seizoen 62 koersdagen op zijn teller staan en mocht daarin 12 keer zegevieren.

Na zo'n drie weken zonder koers begint het echter alweer te kriebelen bij de Deen. "Kunnen we het off-season niet gewoon al beëindigen en opnieuw starten met koersen?", schreef Pedersen op zijn sociale media.

Vrijdag begint Pedersen opnieuw te trainen met het oog op 2025. Landgenoot Jonas Vingegaard is dat zelfs al even aan het doen. Hij zette half augustus al een punt achter zijn seizoen en heeft dus al wat tijd gehad om te rust.

Vingegaard wil gat met Pogacar dichten

"Het is een erg groot voordeel dat we vroeg kunnen starten met Jonas", vertelde zijn trainer Tim Heemskerk onlangs in een gesprek met Velo. "We hebben die tijd nodig als we het gat met Pogacar willen dichten."

"We moeten accepteren dat Pogacar de lat dit jaar nog hoger heeft gelegd. We moeten naar alle factoren kijken om hem te verslaan. We weten dat er ons een grote taak te wachten staat", stelde Heemskerk nog.