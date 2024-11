📷 Mathieu van der Poel pakt uit met een nieuwe en opvallende look

De familie Van der Poel zit niet stil in Spanje. Afgelopen weekend ging Mathieu van der Poel nog op pad met zijn vader 64-jarige vader Adrie op de Mirador de la Cabra Montés, een beklimming in Andalusië.

Ook met broer David van der Poel zakte af naar Spanje om te trainen met zijn broer. Samen met Freddy Ovett legden de broers Van der Poel zo'n 121 kilometer af en bedwongen zo'n 2.000 hoogtemeters.

Al lijkt David van der Poel, die eind vorig jaar zijn fiets aan de haak hing door rugproblemen, daar toch spijt van te hebben. De Nederlander zette een doodshoofd als emoji in het bijschrift van zijn training op Strava.

In Spanje heeft Mathieu van der Poel zich ook een nieuw kapsel aangeschaft. De Nederlander rijdt rond met blond of zelfs licht ros haar. Vorig jaar liet Van der Poel tijdens het veldritseizoen ook al eens een nektapijt groeien.

Of we Van der Poel ook dit seizoen met zijn nieuwe kapsel in het veld zien, is nog altijd niet duidelijk. De Nederlander traint dus wel opnieuw, dat hij deze winter het veld induikt is dus niet uitgesloten.

We finally know what Mathieu’s hair looks like under the helmet after he cut off the mullet, thanks Freddy 😉 #MvdP pic.twitter.com/Y90QUoa9Aa