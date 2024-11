🎥 Hint naar Mathieu van der Poel? Organisatie verklapt mogelijk eerste cross van wereldkampioen

Zien we dit seizoen wereldkampioen Mathieu van der Poel nog in het veld? De organisatie van de cross in Gullegem lijkt misschien wel het antwoord te geven.

Mathieu van der Poel is op dit moment in Spanje aan het trainen, dat deed hij onlangs nog met zijn vader Adrie en zijn broer David. Of dat met het oog op het veldrijden is, is echter nog altijd een onbeantwoorde vraag.

Wereldkampioen Van der Poel liet al enkele keren verstaan dat hij eraan denkt om eens een winter over te slaan en in Spanje te blijven om te trainen. Maar kan Van der Poel de lokroep van het veldrijden wel weerstaan?

In februari pakte Van der Poel namelijk zijn zesde wereldtitel in het veld, waardoor hij nog één titel nodig heeft om het record van Erik De Vlaeminck te evenaren. Voor Van der Poel is het WK het enige doel in het veld.

Start Van der Poel in Gullegem?

Een kortere campagne in het veld zou een optie kunnen zijn. De organisatie van de Superprestige in Gullegem (4 januari) hint op zijn sociale media alvast op de mogelijke aanwezigheid Van der Poel op hun cross.

Het WK veldrijden wordt dit jaar op 2 februari gereden in het Franse Liévin, een maand na de cross in Gullegem. Het zou voor Van der Poel dus de perfecte start van het seizoen kunnen zijn.