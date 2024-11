Dat heeft hij mooi afgedwongen: Evenepoel speelt open kaart over hoe hij gelijk haalde en de verklaringen van Lefevere

Over Remco Evenepoel worden heel wat verklaringen gedaan. Ook Patrick Lefevere heeft het regelmatig over zijn kopman.

In het kader van de uitreiking van de Flandrien, de trofee die een paar dagen geleden weer naar Remco Evenepoel ging, sprak de renner met de organiserende krant Het Nieuwsblad. Voor diezelfde krant schrijft Patrick Lefevere elke zaterdag een column. Evenepoel zegt dat hij die column altijd leest en een spannend moment vindt.

De dubbele olympische kampioen hoopt zelfs iedere keer dat het niet over zichzelf gaat. Het is een eerder ludieke opmerking. Er zal wel nog ernstig gewerkt moeten worden, als Evenepoel het niveau wil bereiken dat nodig is om zijn ultieme droom in vervulling te brengen: de Tour kunnen winnen. Lefevere heeft al erkend dat het een uitdaging is om Evenepoel én zijn ploegmaats hun topniveau te laten halen in de Tour.

Evenepoel zet thema op agenda

Evenepoel beweert dat het iets is dat hij zelf heeft aangekaart. Het is immers niet eenvoudig om in de Tour een klassement te rijden. Om dat te kunnen bewerkstelligen, moet werkelijk elke renner bij Soudal Quick-Step 110 procent zijn. Evenepoel wil niet zeggen dat het dit jaar niet goed was, maar hij vindt wel dat het nog beter kan.

Evenepoel geeft dus onomwonden toe dat er moet gekeken worden naar het vormpeil van bepaalde renners. Volgens hem heeft Patrick Lefevere dat ook bevestigd. Evenepoel heeft dus zijn gelijk gehaald bij de grote baas. Om competitief te zijn tegen ploegen als Visma-Lease a Bike en UAE, wil Soudal Quick-Step in de toekomst een nog hoger niveau halen.

Evenepoel kaart werkpunt aan

Evenepoel heeft na de Tour aangegeven dat dit het grote werkpunt was. Het is aan de andere renners en begeleiders om daar mee aan de slag te gaan.