Evenepoel zag landgenoot op zijn plaats gezet worden na uitspraak: "Daar heeft hij het ook gevoeld"

Remco Evenepoel moest dit jaar enkele keren zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. Lennert Van Eetvelt wilde tegen de Sloveen vechte, maar moest in de Ronde van Lombardije ook zijn meerdere erkennen.

Met 25 zeges domineerde Tadej Pogacar in 2024 bijna overal waar hij aan de start stond. De Sloveen was niet te houden in koersen zoals de Strade Bianche, de Giro, de Tour, het WK op de weg of de Ronde van Lombardije.

Het zorgde in het peloton voor wat gelatenheid, alsof ze vooraf al wisten dat ze voor de tweede plaats zouden rijden. Lennert Van Eetvelt was het daar niet mee eens en riep op om Pogacar het vuur aan de schenen te blijven leggen.

Evenepoel over Ronde van Lombardije en Pogacar

"Ja, maar Lennert heeft niet in de Tour gevoeld hoe het is om tegen Pogacar te koersen", zegt Evenepoel daar nu over bij Het Nieuwsblad. In de Ronde van Lombardije was het dan ook de bedoeling om Pogacar te volgen.

Enkele kilometers voor de Sloveen op net geen 50 kilometer van de streep versnelde, had UAE Team Emirates het tempo stevig de hoogte ingejaagd. Op het moment dat Pogacar versnelde, zat Evenepoel al op de limiet.

Evenepoel ging samen in de achtervolging met onder meer Van Eetvelt. Op het vlakke stukje van de klim vroeg ik aan Lennert Van Eetvelt om over te nemen, maar hij paste. Daar heeft hij het ook gevoeld."