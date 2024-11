Zo overduidelijk dat Lotte Kopecky publiekelijk een prik uitdeelde: Van Vleuten zegt Ten Dam wat het grote probleem is

Annemiek van Vleuten heeft met heel Nederland gezien hoe Lotte Kopecky de noorderburen te slim af was op het WK. Kersvers bondscoach Laurens ten Dam moet er nu voor zorgen dat zoiets zich nooit meer herhaalt.

Het zit er al zo hard ingebakken dat Lotte Kopecky het voor het WK al openlijk durfde uitspreken: "Bij Nederland komen ze niet altijd overeen." Ze kreeg groot gelijk, want terwijl de Nederlandse rensters - met Vollering op kop - voor zichzelf reden, klampte Kopecky aan en bewaarde ze haar eindschot voor de sprint. Het leverde de Belgische opnieuw goud op.

Ex-renster Annemiek van Vleuten legt bij NOS uit wat nu het probleem is in het Nederlandse kamp. "Jarenlang was Marianne Vos de absolute kopvrouw. De rest was gelukkig om geselecteerd te worden en een bijdrage aan succes te kunnen leveren. Nu zijn er meerdere echte winnaars, en dus verschillende scenario's voor elke wedstrijd."

Van Vleuten weet wat voor spanning zorgt

In theorie komt Nederland telkens met een ijzersterke ploeg aan de start, maar dan moet je die nog kunnen gebruiken. "Je moet dat spel ook spelen, gebruik maken van de sterkte in de breedte. Dat zorgt voor spanning. Rensters die vaak winnen, offeren hun kansen niet zomaar op. Bij hun eigen ploeg doen ze dat weleens om iemand te helpen, wetende dat ze die gunst de volgende keer terug kunnen verwachten."

Bij de nationale ploeg daarentegen laat die volgende keer sowieso lang op zich wachten. "Als je het hebt over het kunnen winnen van een EK of WK, wanneer is het dan jouw beurt? Dat kan een jaar, twee jaar of zelfs langer duren. Dat is toch anders. En daar speelt de rol van Laurens dus op", verwijst Van Vleuten naar de aanstelling van Ten Dam als nieuwe bondscoach bij de vrouwen.

Verrassende keuze Ten Dam

"Het zal hoe dan ook lastig blijven", vreest Van Vleuten, die wel verrast is dat Laurens ten Dam de functie aanvaardt. "Ik had verwacht dat het moeilijk zou worden om iemand te vinden die het aan zou durven en zin heeft in deze klus. Laurens is makkelijk in de omgang, energiek en positief. Ik denk dat hij met alle meiden een goede klik kan ontwikkelen."