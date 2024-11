Mark Cavendish komt met heel belangrijk nieuws voor zijn supporters

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mark Cavendish zet een punt achter zijn carrière. Dat liet hij zelf weten op sociale media.

Mark Cavendish liet op Instagram weten dat het Singapore Criterium van zondag zijn allerlaatste koers wordt. De 39-jarige sprinter zet een punt achter zijn carrière. Cavendish wou dit seizoen echt nog koersen, met één bedoeling: Eddt Merckx uit de recordboeken rijden. Dat deed de Brit, door een 35ste ritzege in de Tour de France te pakken.

Hoewel het toch nog afwachten was of hij na dit seizoen echt wel zou stoppen met koersen. Met Cavendish weet je immers nooit. Hij durfde al eens van gedacht veranderen. Zo kondigde hij na Gent-Wevelgem in 2020 al eens aan dat hij wel eens zijn laatste koers zou kunnen gereden hebben, maar toen haalde Patrick Lefevere hem binnen.

Het jaar erop won hij maar liefst vier ritten in de Tour en evenaarde hij de 34 ritzeges van Merckx. In 2022 wou hij het record pakken, maar QuickStep pakte hem niet mee naar de Tour. Het jaar erop zou hij zijn laatste Tour rijden, in de kleuren van Astana, maar een gebroken sleutelbeen speelde hem toen parten.

Dit jaar pakte hij dus het record van Merckx. Vorige week was Cavendish nog te gast op de voorstelling van het parcours van de Tour de France. Toen liet hij zelfs nog open of hij volgend jaar zou deelnemen.

“Zondag wordt de laatste wedstrijd van mijn professionele wielercarrière”, klinkt het. “Ik kan me gelukkig prijzen dat ik bijna 20 jaar heb gedaan waar ik van hou. Ik kan nu zeggen dat ik alles bereikt heb wat ik kan op een fiets.”

“Wielrennen heeft me zoveel gegeven, ik hou van de sport. Ik heb altijd mee het verschil willen maken. Ik ben nu klaar voor een volgend hoofdstuk en ben benieuwd wat dat voor mij in petto heeft.”