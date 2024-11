📷 Wout van Aert zet opnieuw een stap in de goede richting naar terugkeer

Wout van Aert heeft een nieuwe stap gezet in zijn comeback. Intussen is hij aangekomen in Spanje om daar te trainen.

Na zijn valpartij op 3 september in de Vuelta moest Wout van Aert een punt zetten achter zijn wegseizoen. Van Aert moest daardoor een kruis maken over het EK en WK op de weg en het WK en EK gravel. Dat Van Aert opnieuw het veld zal induiken deze winter, is sinds het EK veldrijden wat zekerder geworden. Ploegleider Jan Boven verklapte daar dat Van Aert na 19 december opnieuw te zien zal zijn in het veld. Van Aert op stage in Spanje Stilzitten zal Van Aert in tussentijd niet doen, want hij is inmiddels in Spanje voor een stage van zo'n tweeënhalve week. Vrijdag deed Van Aert een eerste training in Spanje van 92,6 kilometer, zaterdag hield hij het op 67,2 kilometer. Begin december staat er dan een ploegstage van Visma-Lease a Bike op het programma, die eindigt op 19 december. Van Aert geeft daar de voorkeur aan in plaats van begin december al het veld in te duiken. Begin december staan er met de Wereldbeker in Dublin (1 december) en het Italiaanse Cabras (8 december) ook maar twee crossen op het programma met daarbij ook een verre reis. Van Aert laat dat liever aan zich voorbij gaan.