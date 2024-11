Belgisch kampioen Eli Iserbyt kan er niet naast kijken: "Dat valt wel op"

In Lokeren staat zondag de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee op het programma. Voor Eli Iserbyt de kans om voor het eerst een klassementscross te winnen dit seizoen.

Enkel in de Exact Cross in Heerderstrand kon Eli Iserbyt dit seizoen al zegevieren. Door zijn schorsing reed Iserbyt ook nog maar vijf crossen uit dit seizoen, maar de Belgische kampioen stond wel telkens op het podium.

Conditioneel is Iserbyt bijzonder over zijn vorm, hij denkt nog zo'n één of twee procent te missen om in iedere wedstrijd mee te doen voor de overwinning. Het was de voorbije weken dan ook niet makkelijk voor Iserbyt met zijn schorsing en de biergooier.

Iserbyt krijgt nieuwe kans in Lokeren en Niel

Dat Iserbyt ondanks die woelige weken slechts een of twee procent mist, is weinig. "Maar er is elke keer net iemand beter. Tenminste, dat maak ik op uit die vier wedstrijden sinds mijn schorsing", zegt Iserbyt bij WielerFlits.

"Dat is eigenlijk heel weinig, maar het valt op." In Ardooie was Vanthourenhout beter, in Overijse Nys en op de Koppenberg Lars van der Haar. De komende twee dagen krijgt Iserbyt in Lokeren en Niel twee nieuwe kansen.

"Het voornaamste en belangrijkste is dat ik mijn constante terugvind en blijf doortrekken. En ik hoop dat het extra procentje snel komt om dominanter mee te doen voor overwinningen", besluit Iserbyt nog.