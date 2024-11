Moeder van Thibau Nys legt link met Laura Tesoro: "Heb je dat gezien?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys is zijn grote doorbraak aan het forceren. Dat gaat gepaard met heel veel druk.

Thibau Nys liet zich dit jaar ongelofelijk goed zien op de weg. Met de Europese titel in het veldrijden zet hij zichzelf nog extra in de kijker.

Die prestaties, gecombineerd met zijn familienaam Nys, zorgt voor grote verwachtingen. Dat brengt ook heel wat druk met zich mee en dat begint op een bepaald moment stevig door te wegen.

Mama Isabelle Nys houdt goed in de gaten hoe het mentaal met haar zoon gaat. Het is niet gemakkelijk om je kind op die manier los te laten als het overal in de picture staat.

“Heb je die reportage gezien over Laura Tesoro en haar mama?”, vertelt de moeder van Nys aan Het Nieuwsblad. “Over dat ze haar mama vroeg om haar haren te wassen omdat ze het zelf niet meer kon. Dat heeft me diep geraakt.”

Ze weet welke druk er allemaal op zijn schouders zal komen. En dat niet alleen. “Er zullen mensen voor maar ook tegen hem zijn, met alle bijhorende commentaren. Dan is het als mama mijn taak om ervoor te zorgen dat mijn zoon mentaal overeind blijft.”