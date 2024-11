🎥 Heerlijk toch: Mattan, Iserbyt, Herygers en Vanthourenhout in feestlied 'De Cyclocross'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voormalig renner Nico Mattan pakt uit met een stunt. Samen met Steve Tielens lanceert hij vandaag op de Superprestige in Niel het lied 'De Cyclocross'.

Steve Tielens heeft wel wat ervaring met feestliedjes met een link naar de sport. Zo bracht hij samen met Marc Coucke al de nummer één hit ‘Het Is Weer Couckenbak’ uit.

Vandaag pakt hij uit met een nieuwe stunt, nu moet voormalig renner Nico Mattan. Het gaat om een feesthit voor alle fans van het veldrijden.

Op de Kermiscross van Ardooie namen Steve Tielens en Nico Mattan een hilarische videoclip op. Gastrolletjes daarin waren weggelegd voor Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Paul Herygers.

“Chapeau voor die coureurs die zich elke week, door de modder en het slijk, in weer en wind, helemaal smijten. Ik volg het veldrijden aan de zijlijn, als supporter. Het is een volkssport die mij nauw aan het hart ligt”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Vandaag wordt de single voorgesteld in Niel. “Het moment dat Nico en ik ons nummer brengen in de tent gaat de boel daar ontploffen. Ik ben heel blij dat we met ‘De Cyclocross’ ons muzikaal steentje kunnen bijdragen aan het veldrijden.”