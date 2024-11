De Cauwer zwaait legende uit met positieve maar ook negatieve accenten: "Soms er wat over, ik had een wrang gevoel"

De rationele blik haalt de positieve en negatieve dingen aan. Dat is misschien wel nodig bij een legende als Mark Cavendish, want bij hem haalden vaak de emoties de bovenhand.

Mark Cavendish heeft afscheid genomen van de wielersport. José De Cauwer tracht zijn plek in de geschiedenisboeken te schetsen in Sportweekend. "Over alle periodes heen was Cavendish de beste sprinter, ja. Hij had na die jaren ervaring een geweldige neus om zich te positioneren. Hij durfde gokken en moest ook gokken."

Daardoor kon Cavendish op oudere leeftijd ook nog op papier snellere sprinters vloeren. "Dat is in de sprint vaak een voordeel. Met gokken kan je in de sprints heel ver komen, vooral op 39-jarige leeftijd. Dat heeft hij perfect gedaan." Hij heeft er een record aan overgehouden, want met zijn 35 Tourritzeges heeft hij er eentje meer behaald dan Eddy Merckx.

Cavendish verbreekt record Merckx

Wat vindt De Cauwer er van dat Cavendish dat heeft klaargespeeld? "Geweldig. Dat heeft niets te maken met Eddy Merckx, want de overwinningen van Merckx waren van totaal andere aard. Het is Cavendish absoluut gegund. Het is hem gelukt door vier-vijf keer terug te komen, na allerlei emoties. Langs één kant had ik bij zijn laatste Tourritzege wel een wrang gevoel, omdat er de zware valpartij van Mads Pedersen was."

Cavendish heeft in de loop van de jaren wel een zekere reputatie gekregen, qua sprintersgedrag en bepaalde reacties. "De manier waarop was er soms een klein beetje over. Het was een man met heel veel emoties, in en na de sprints. Wat dat betreft was er altijd wel kleur met Cavendish." Het is dus een renner die zal bijblijven.

Cavendish rondt het vaak af na lead-out

"Hij heeft het belang van de lead-outs nog meer in de kijker gezet dan veel andere sprinters dat ooit gedaan hebben", merkt De Cauwer op. "Hij heeft daar heel handig gebruik van gemaakt. Het was wel niet enkel dankzij die lead-outs, hij was gewoon zelf een heel snelle sprinter."