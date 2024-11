Evenepoel en Van der Poel hebben het gelanceerd: Pogacar zegt wat hij er echt over denkt en doet straffe onthulling

Tadej Pogacar is niet ongevoelig voor een fenomeen dat Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel gelanceerd hebben in de koers: rijden in een witte broek. Eerst moet je wel wereldkampioen zijn om dat te kunnen doen.

Dan pas matcht een witte broek mooi met de trui van wereldkampioen, aangezien die grotendeels wit is, ondanks de horizontale regenboogkleuren. Die wereldtitel, die heeft Pogacar al op zak. Het is dus perfect mogelijk dat we hem volgend jaar in witte broek zien. Hij heeft die al een keertje aangetrokken en trad zo in de voetsporen van Evenepoel en Van der Poel.

De huidige wereldkampioen is er op teruggekomen in de podcast Inside The Ride. Pogacar houdt voor zijn kledij ook goed in het oog wat juist de weersomstandigheden zijn. "Ik heb twee koersen gereden in de regenboogtrui. In de Ronde van Emilia droeg ik een zwarte broek. Het was aan het regenen en dan rijd je niet in een witte broek."

Pogacar baseert zich op weer en scherpte

Met de Ronde van Lombardije kwam er voor hem nog een groot doel aan en voor zo'n belangrijke wedstrijd haalde hij wel de witte trui uit zijn kast. "In Lombardije was het gelukkig goed weer. Ik denk wel dat het je alleen goed staat als je echt scherp bent." Pogacar moet dus in vorm zijn om de witte broek te dragen. "Wit maakt je wat dikker", lacht de Sloveen.

In diezelfde podcast blikt hij ook terug op zijn weergaloze prestatie op het WK. Eens hij aan zijn solo begon, kwam zijn overwinning nooit in gevaar. Dat betekent niet dat Pogacar van alles op de hoogte was. Hij onthult dat hij niet altijd wist hoe ver het nog was tot aan de finish. "Ik maakte me twee ronden voor het einde zorgen. Ik kwam boven bij de laatste klim."

Gelukje voor Pogacar op het WK

Gelukkig geraakte de ploegleiderswagen van Slovenië toen bij hem. "De auto kwam naast mij rijden. Ik vroeg: hoeveel ronden is het nog? Eén of twee?" Uiteindelijk kon Pogacar zijn inspanning wel volhouden.