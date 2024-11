Merlier, Jonathan of Philipsen? Marcel Kittel verrast met uitspraken over wie de beste sprinter is

In het peloton rijden er heel wat sprinters mee. Ons land heeft met Tim Merlier en Jasper Philipsen ook twee raspaarden in huis.

Als je het palmares bekijkt van Tim Merlier en Jasper Philipsen, dan prijken daar ongelofelijk veel overwinningen op. De twee behoren dan ook tot de absolute wereldtop van de sprinters.

Samen met Jonathan Milan zijn Merlier en Philipsen wellicht de top drie ter wereld wat sprinters betreft. Ex-renner en sprinter Marcel Kittel laat bij Vélo weten wie echt de beste is.

“In mijn ogen is Jasper Philipsen momenteel de beste, maar dat kan zomaar veranderen”, vertelt hij aan Vélo. Al moet hij ook toegeven dat het ondertussen niet meer genoeg is om alleen maar sprinter te zijn.

“Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Philipsen is heel goed in de eendaagse wedstrijden en Merlier heeft een verleden in het veldrijden. Milan is dan weer een weergaloze baanwielrenner”, klinkt het.

Dat Philipsen Milaan-Sanremo wint en ook in Parijs-Roubaix zijn mannetje staat maakt hem een heel bijzondere renner. “Hij is echt gemaakt voor het moderne wielrennen waarin nog meer van je wordt gevraagd.”

Toch ziet Kittel ook een groot punt van zwakte bij Philipsen. “Wat meteen te binnen schiet over Philipsen is wat we zagen in de Tour. Hij kwam in de problemen in de momenten waarop hij niet de juiste steun van zijn ploeg had”, besluit hij. “Je moet ervoor zorgen dat hij moet vechten voor zijn positie.”