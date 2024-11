Thibau Nys maakt één ding glashelder over zijn attitude en beseft wat een geluk hij heeft gehad

Thibau Nys beseft dat hij toch een beetje een geluksvogel is momenteel. Mede omdat alle scenario's meezaten, met onder meer de val van Iserbyt, kon Nys in Lokeren voor het eerst winnen in zijn trui van Eurpees kampioen.

Na reeds andere mediaverplichtingen te hebben afgewerkt, stond Nys na de cross ook VTM te woord en vertelde hij wat het betekent om te winnen als Europees kampioen. "Prachtig. Dat is waar we het voor doen, maar ik wil gewoon spektakel bieden en de cross winnen, in eender welke trui waarin ik aan de start sta. Het staat natuurlijk wel mooi."

Nys beseft ook wel dat het echt niet heeft tegengezeten in de Rapencross. "Ik had gewoon een goeie dag. Het was een mooi parcours. Alle situaties en scenario's vielen mijn kant op. Ik kreeg in de tweede ronde al een mooi gaatje van Lars van der Haar, maar ik vond het nog wat vroeg en voelde mij nog niet op mijn best. Ik draaide niet echt soepel, er zat niet echt veel power op."

Nys doet pas zijn ding door op kop te rijden

Het was dus echt kwestie om te groeien in de wedstrijd. "Nadat ik tempo begon te rijden, kwamen ze terug en heb ik mij een beetje laten leiden. Door het wegvallen van Eli Iserbyt was er weer een gat. In het wiel van Laurens Sweeck voelde ik mij nog niet echt super. Ik besloot om zelf op kop te rijden, omdat ik anders mijn ding niet echt kon doen. Toen kreeg ik wel wat ruimte."

Nys kwam vervolgens stilaan helemaal los. "Dan heb ik twee rappe ronden gereden en kon ik meteen twintig seconden wegrijden. Dat was lekker om met die voorsprong de laatste ronden in te gaan." Zo maakte het ook niet heel erg uit dat Nys enigszins last begon te krijgen van een vermoeide rug. Al bleef dat wel binnen de perken.

Thibau Nys blijft op zijn hoede

Na een moeizaam seizoensbegin zit het nu wel prima met de vorm. "Het is heel goed voor het vertrouwen, maar ik weet dat het heel rap kan keren. Als ik de balans blijf vinden tussen trainen en rusten, ziet het er wel goed uit. Je moet constant alles op punt blijven stellen."