Wout van Aert neemt de jeugd onder zijn vleugels en bij zijn ploeg zijn ze helemaal mee met het Masked Singer-verhaal

Wout van Aert is nog bezig om weer de oude te worden, maar ondertussen wil hij wel de jeugd onder zijn vleugels nemen. Zoals het een overblijver van de 'Killer Bees' betaamt.

De 'Killer Bees' is een bijnaam die nog dateert van een paar jaar geleden, uit de tijd dat de ploeg van Wout van Aert Jumbo-Visma heette. Er werd even aan gedacht om over te stappen naar een andere bijnaam, maar 'killer bees' ligt wel goed in de mond. Zeker de renners die toen al bij de ploeg reden, mogen natuurlijk met recht en reden naar die term verwijzen.

Er is ook zoiets als 'young bees', de jonge bijen. Dat schrijft Van Aert op Strava alvast bij zijn fietstocht in de buurt van Denia met ploegmaat Tijmen Graat. Zoals bekend is Van Aert inmiddels ook in Spanje aangekomen voor een stage met Visma-Lease a Bike. Van Aert speelt ook zijn rol als leider om een jongen als Graat wegwijs te maken.

Jong gezelschap voor Van Aert

Tijmen Graat is een 21-jarige Nederlander die zijn derde seizoen bij het Development Team heeft doorgemaakt. Vanaf volgend jaar maakt hij deel uit van het WorldTour-team van Visma-Lease a Bike. Door met hem op te trekken, blijft Van Aert zich ongetwijfeld ook jong voelen. Ze legden samen een training af van net geen 120 kilometer.

Natuurlijk is Graat er ook uitstekend van op de hoogte met wat Van Aert zich onlangs heeft beziggehouden. De deelname van Van Aert aan The Masked Singer is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ook niet in Nederlandse kringen. "Op pad met de eekhoorn", schrijft Graat dan weer bij de Strava-gegevens van hun gezamenlijke fietstocht.

'Eekhoorn' Van Aert leidt zijn eigen leven

Zoals bekend had Wout van Aert tijdens zijn avontuur bij The Masked Singer het pak van de eekhoorn aangetrokken.