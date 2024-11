Johan Bruyneel haalt één grote leugen aan over hem en Lance Armstrong

Johan Bruyneel werkte jarenlang samen met Lance Armstrong. Daar kwam ook heel wat doping bij kijken.

Doping leek ten tijde van Lance Armstrong wel de normaalste zaak van de wereld in het peloton. Ook Johan Bruyneel, de toenmalige ploegleider van de Amerikaan bij US Postal, maakte deel uit van die realiteit.

In zijn podcast The Move beantwoordt Bruyneel ook vragen van luisteraars. Iemand vroeg hem wat hij vond van The Program, de film die gebaseerd is op het boek Seven Deadly Sins van dopingjager David Walsh over Armstrong.

“Laat ik allereerst zeggen dat The Program een film is. Het is geen documentaire. De film weerspiegelt zeker niet wat er is gebeurd”, is Bruyneel duidelijk. Hij wil met een voorbeeldje tonen hoe er een loopje genomen wordt met de waarheid.

“In het wielrennen kunnen renners normaal gesproken na 50 kilometer bidons gaan halen bij de auto. Maar in de Tour, als het warm is, kunnen de juryleden soms besluiten om dit na 25 of 30 kilometer al toe te staan. Dit maken ze dan bekend via de koersradio.”

“De ploegleiders communiceren dit dan weer naar de renners, zodat zij naar achteren kunnen komen voor bidons. Daar gebruikte ik altijd de uitspraak ‘De bar is open’ voor”, gaat Bruyneel verder.

In de film is er een scène waar Bruyneel zijn hoofd uit de camper steek en roept dat de bar open is. “Dat zou volgens de film het teken zijn dat de renners de camper in moesten komen voor een bloedtransfusie. De film zit vol met zulke dingen. Kleine dingetjes die gebeurd zijn, maar die in een compleet andere context geplaatst zijn.”