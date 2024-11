Jonas Vingegaard stelt zijn eisen bij Visma-Lease a Bike: "Het is niet ideaal, maar..."

Jonas Vingegaard is al een tijdje opnieuw aan het trainen als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Deen beseft dan ook dat hij veel werk op de plank heeft.

Midden augustus zette Jonas Vingegaard na zijn zege in de Ronde van Polen al een punt achter zijn seizoen. De Deen sloeg de Vuelta over om bij zijn gezin te zijn, zijn vrouw beviel in september van een zoon.

Intussen heeft Vingegaard de trainingen wel weer hervat met het oog op 2025. Want in de Tour de France moest Vingegaard zes minuten en zeventien seconden toegeven op zijn grote concurrent Tadej Pogacar.

"We hebben veel werk te verzetten en moeten op alle gebieden verbeteren", zegt zijn coach Tim Heemskerk bij Velo. "Pogačar heeft de lat dit jaar wéér hoger gelegd. Nu moeten wij, Jonas en het hele team, dat gat dichten."

Vingegaard traint in Denemarken

"Met de juiste voorbereiding en wat veranderingen in zijn training en voeding kan Jonas de Tour weer winnen", spreekt Heemskerk wel vertrouwen uit. Al traint Vingegaard voorlopig wel in Denemarken om bij zijn gezin te zijn.

"Het is niet ideaal om te trainen, zeker niet richting de Tour. Jonas moet gelukkig zijn en bij zijn familie zijn, maar hij heeft ook de juiste omgeving nodig om goed te presteren. We moeten die puzzel zorgvuldig leggen, want we hebben gezien dat Jonas zijn gezin een grote prioriteit geeft en dat respecteren we", stelt Heemskerk nog.